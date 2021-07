புதையல் ஆசை.. ஜோதிடர் பேச்சை நம்பி.. வீட்டுக்குள் 20 அடி குழி தோண்டிய கும்பல்.. 3 பேரை அள்ளிய போலீஸ்

Perambalur

பெரம்பலூர்: இந்த நவீன உலகில் எந்திர புரட்சியால் உலகமே நமது கைக்குள் அடங்கி விட்ட நிலையில் சிலர் மூடநம்பிக்கையில் இன்னும் மூழ்கி கொண்டுதான் இருக்கின்றனர். மூட நம்பிக்கையில் போலி சாமியார்களின் பேச்சை நம்பி பெற்ற குழந்தைகளை கூட சிலர் பலி கொடுத்து வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில் வீட்டில் புதையல் இருப்பதாக சாமியார் ஒருவர் கிளப்பி விட அதனை நம்பி வீட்டுக்குள் 20 அடிக்கு குழி தோண்டிய சம்பவம் பெரம்பலூரில் நடந்துள்ளது.

English summary

Police have arrested 3 people for digging a 20-foot hole inside a house claiming to have treasure. Police have warned that no one should do this in the hope of closing down astrology