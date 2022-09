அம்மாவுடன் நட்பு.. 16 வயது மகளுடன் "உல்லாசம்".. சிறுமியை கர்ப்பமாக்கிய கொடூரன்.. பரபர சம்பவம்

Puducherry

oi-Halley Karthik

காரைக்கால்: காரைக்காலில் பள்ளி மாணவியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த இளைஞரை காவல்துறையினர் போக்சோவில் கைது செய்துள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பள்ளியில் சிறுமி மயங்கி விழுந்ததையடுத்து செய்யப்பட்ட பரிசோதனையில் சிறுமி கர்ப்பமாக இருப்பது தெரியவந்தது. பின்னர் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் இந்த சம்பவம் வெளிவந்துள்ளது.

சிறுமியின் தாயுடன் நட்பாக பழகி வந்த இந்த இளைஞர் தாயின் 16 வயது மகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளார்.

புதுவையில் பரவும் வைரஸ் காய்ச்சல்.. 1 முதல் 8ம் வகுப்பு வரை விடுமுறை.. பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவிப்பு!

English summary

The police have arrested a young man who sexually assaulted a schoolgirl in Karaikal in POCSO. A test conducted after the girl fainted at school revealed that she was pregnant. The incident came to light in a later investigation. This youth, who was friendly with the girl's mother, sexually assaulted the mother's 16-year-old daughter.