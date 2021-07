நைட்டு 2 மணிக்கு.. கடைக்குள் நுழைந்த ஆசாமி.. ஜஸ்ட் 5 நிமிசம் தான்.. அலறிய புதுச்சேரி!

Puducherry

புதுச்சேரி: புதுச்சேரி நகரப் பகுதியில் உள்ள மதுபானக்கடையை நள்ளிரவில் மர்ம நபர் உடைத்து கல்லா பெட்டியில் இருந்த பணத்தை அள்ளிச்செல்லும் சிசிடிவி காட்சியை கொண்டு போலீசார் கொள்ளையனை தேடி வருகின்றனர்.

கொரோனா காலத்தில் தமிழகத்தில் டாஸ்மாக் மதுக்கடைகளை குறித்து வைத்து குடிமகன்கள் திருடிய சம்பவத்தை பார்த்திருப்போம். மதுபாட்டில்களை எப்படியாவது குடித்துவிட வேண்டும் என்ற வேகத்தில் பலரும் மதுக்கடைகளை உடைத்து திருடினார்கள்.

இதேபோல் புதுச்சேரி மாநிலத்திலும் நடந்தன. இந்நிலையில் கொரோனா ஊரடங்கு காலம் என்பதால் கட்டுப்பாடுகள் அதிகமாக உள்ளது. இதை பயன்படுத்தி புதுச்சேரியில் திருட்டு சம்பவங்களில் பலர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

