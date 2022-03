அன்று விஜய்.. இன்று சிவகார்த்திகேயன்.. புதுச்சேரி முதல்வரின் அடுத்தடுத்த சந்திப்புகளுக்கு காரணம்?

Puducherry

புதுச்சேரி: உயர்த்தப்பட்டுள்ள படபிடிப்பிற்கான வரியை குறைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி முதலமைச்சர் ரங்கசாமியை நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் நேரில் சந்தித்து வலியுறுத்தி உள்ளார்.

சுற்றுலா நகரமான புதுச்சேரியில் தமிழ் மட்டுமின்றி மலையாளம், தெலுங்கு, கன்னடம், பாலிவுட் உள்ளிட்ட பல்வேறு மொழி திரைப்படங்களின் படப்பிடிப்புகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்த நிலையில், புதுச்சேரியில் நடைபெறும் படபிடிப்பிற்கு கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை ஒரு நாளைக்கு ரூ.5,000 நகராட்சி சார்பில் வரியாக வசூலிக்கப்பட்டு வந்தது.

கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு பரவத் தொடங்கிய கொரோனா வைரஸ் காரணமாக உலகம் முழுவதும் திரைப்படங்களின் படப்பிடிப்புகள் முடங்கின. இந்தியாவிலும் பல மாதங்களாக படப்பிடிப்புகள் நிறுத்தப்பட்டன. இதன் காரணமாக புதுச்சேரிக்கு படப்பிடிப்புகளின் வாயிலாக கிடைக்கும் வருவாய் குறைந்தது.

English summary

Actor Sivakarthikeyan has met Chief Minister Rangasamy in person and urged him to take action to reduce the tax on filming which has been raised: உயர்த்தப்பட்டுள்ள படபிடிப்பிற்கான வரியை குறைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி முதலமைச்சர் ரங்கசாமியை நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் நேரில் சந்தித்து வலியுறுத்தி உள்ளார்.