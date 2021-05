மேலும் ஒரு சுயேட்சை எம்எல்ஏ ஆதரவு.. புதுச்சேரியில் பாஜகவின் பலம் 12 ஆக அதிகரிப்பு

Puducherry

புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் மேலும் ஒரு சுயேட்சை எம்.எல்.ஏ. பாஜகவிற்கு ஆதரவு அளித்துள்ளதால் சட்டப்பேரவையில் அக்கட்சியின் பலம் 12ஆக உயர்ந்து உள்ளது.

புதுச்சேரி சட்டசபையில் மக்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் இடங்கள் 30, மத்திய அரசால் நியமனம் செய்யப்படும் எம்எல்ஏக்கள் 3 பேர் என மொத்தம் 33 இடங்கள் உள்ளது.

இதில் புதுச்சேரியின் 30 இடங்களுக்கானத் தேர்தல் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் 6ம் தமிழகம், கேரளாவுடன் சேர்ந்து நடத்தப்பட்டது. இதில் காங்கிரஸ், திமுக, விசிக உள்ளிட்ட கட்சிகள் ஒரு அணியாக போட்டியிட்டன. இதேபோல் என்ஆர் காங்கிரஸ், பாஜக, அதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் ஒரு அணியாக போட்டியிட்டன.

Another independent MLA in Puducherry Has supported the BJP. As a result, the BJP's strength in the legislature has risen to 12.