ஜிப்மரில் இந்தி திணிப்பா? இல்லவே இல்லை! அரசியலாக்க வேண்டாம், அடித்து சொல்லும் தமிழிசை சவுந்தரராஜன்

Puducherry

oi-Rajkumar R

புதுச்சேரி: புதுச்சேரி ஜிப்மரில் இந்தி திணிப்பு இல்லை எனவும், இதனை அரசியல் ஆக்க வேண்டாம் என துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கேட்டுக் கொண்டார்.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் மத்திய அரசுத் துறை மற்றும் நிறுவனங்களில் இந்தி மற்றும் ஆங்கிலம் அலுவலக மொழியாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. எனவே எதிர்காலத்தில் இந்தி மொழியில் மட்டுமே அனைத்தும் பயன்படுத்த வேண்டும் என புதுச்சேரி ஜிப்மர் இயக்குனர் சுற்றறிக்கை வெளியிட்டார்.

ஜிப்மர் மருத்துவமனை இயக்குநர் ராகேஷ் அகர்வால் இந்த அறிக்கைக்கு புதுச்சேரியில் உள்ள பல்வேறு அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் தமிழக அரசியல் தலைவர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்த நிலையில் போராட்டங்களும் அறிவிக்கப்பட்டது.

புதுவை ஜிப்மர் விவகாரம்-மத்திய அரசு அலுவலகங்களில் இந்தி திணிப்பை கைவிட அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தல்

English summary

Lt Governor Tamilisai Soundararajan said there was no Hindi dump in the Pondicherry Jipmer and asked not to politicize it.