புதிய கல்விக் கொள்கை அமல்படுத்தப்படும்.. சிலர் எதிர்க்க இதுதான் காரணம்.. தமிழிசை செளந்தரராஜன் பரபர!

oi-Yogeshwaran Moorthi

புதுச்சேரி: ஏழை மாணவர்களுக்கான கல்வித் தரத்தை உயர்த்தக் கூடாது என சில அரசியல்வாதிகள் நினைப்பதால் புதிய கல்விக் கொள்கையை எதிர்ப்பதாக புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை செளந்தரராஜன் விமர்சித்துள்ளார்.

மத்திய அரசின் புதிய கல்விக் கொள்கைக்கு தமிழ்நாடு, கேரளா உள்ளிட்ட பாஜக ஆட்சி செய்யாத மாநிலங்கள் தொடர்ந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றன. இந்த நிலையில் புதுச்சேரியில் கண்டிப்பாக புதிய கல்விக் கொள்கை அமல்படுத்தப்படும் என்று துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை செளந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

உலக விண்வெளி வாரத்தை முன்னிட்டு புதுச்சேரி மாநிலம் காரைக்காலில் இந்திய விண்வெளி அறிவியல் கண்காட்சி நடைபெற்றது. புதுச்சேரி அரசும் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையம் (இஸ்ரோ) சார்பில் நடைபெற்ற கண்காட்சியை புதுச்சேரி துணை நிலை ஆளுநர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் குத்துவிளக்கு ஏற்றி தொடங்கி வைத்தார்.

English summary

Puducherry LG Tamilisai soundarajan criticized some politicians for opposing the new education policy as they feel that should not raise the standard of education for poor students.