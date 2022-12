மாண்டோஸ் புயலை எதிர்கொள்ளும் புதுச்சேரி..அரசு ஊழியர்களுக்கு நோ லீவு..முதல்வர் ரங்கசாமி அதிரடி

Puducherry

oi-Jeyalakshmi C

புதுச்சேரி: புயல் தாக்கும் பட்சத்தில் அதை எதிர்கொள்ள பல்வேறு முன்னேற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக புதுச்சேரி முதல்வர் ரங்கசாமி தெரிவித்துள்ளார். புதுச்சேரி ஸ்ரீஹரிகோட்டா இடையே மாண்டோஸ் புயல் கரையை கடக்க வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ள நிலையில் அரசு ஊழியர்கள் விடுப்பு எதுவும் எடுக்கக்கூடாது எனவும் முதல்வர் ரங்கசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

தமிழகத்தில், வடகிழக்கு பருவமழை விட்டு விட்டு பெய்து வருகிறது. நவம்பர் மாதம் தொடர்ந்து சில நாள் பெய்த மழையால், தமிழகத்தில் பெரும்பாலான இடங்களில் நீர்நிலைகள் நிரம்பியுள்ளன. இது சற்று ஆறுதலைக் கொடுத்தாலும், வழக்கமான வடகிழக்கு பருவமழை இன்னும் பெய்யவில்லை. கடந்த 10 நாட்களாக குறைந்திருந்த மழை இந்த வாரம் மீண்டும் வேகமெடுக்க உள்ளது.

மாலை உருவாகிறது மாண்டஸ் புயல்.. சென்னைக்கு அருகே எங்கே இருக்கிறது தெரியுமா?

இந்த ஆண்டுக்கான வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியதில் இருந்து இதுவரையில் புயல் ஏதும் உருவாகி பெரிய மழை பொழிவை தமிழகத்துக்கு கொடுக்கவில்லை. இந்நிலையில் தான், தென் சீனக் கடல் பகுதியில் இருந்து வங்கக் கடலுக்குள் நுழைந்த காற்று, அந்தமான் அருகே காற்றழுத்தமாக உருவானது. அது தற்போது வலுவடைந்து காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக மாறியது.

English summary

Puducherry Chief Minister Rangasamy said that various measures have been taken to deal with the Cyclone Mandous in case of a storm. Chief Minister Rangasamy has ordered that government employees should not take any leave.