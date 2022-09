காலேஜ் கட் அடிச்சா இனி இப்படித்தான்.. தேடி வந்து பிடித்த போலீஸ்.. அதிர்ந்த ஸ்டூடன்ட்ஸ்.. போச்சே!

Puducherry

oi-Halley Karthik

புதுச்சேரி: வகுப்புகளை புறக்கணித்துவிட்டு பூங்காவில் சுற்றித்திரிந்த அரசு பள்ளி மாணவர்களை பிடித்து பள்ளியில் போலீசார் ஒப்படைத்துள்ள சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

புதுச்சேரியின் பாரதி பூங்கா மிகவும் பிரபலமானது. இந்நிலையில் கடந்த சில நாட்களாக மாணவர்கள் சிலர் வகுப்புகளை புறக்கணித்துவிட்டு இந்த பகுதியில் சுற்றித் திரிவதாக புகார்கள் வந்தன.

இதனையடுத்து காவல்துறையினர் அதிரடியாக மாணவர்களை பிடித்து சம்பந்தப்பட்ட பள்ளிகளில் ஒப்படைத்துள்ளனர். ஏராளமான வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ள நிலையில் மாணவர்களை பிடிக்க அதிரடி காட்டும் காவல்துறையினர் கொஞ்சம் அந்த வழக்குகள் தொடர்பாகவும் அதிர காட்ட வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் சிலர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.

English summary

The incident where the government school students were caught by the police and handed over to the school for skipping classes and roaming around in the park has created a lot of excitement. Puducherry's Bharati Park is very popular. However, for the past few days, there have been complaints that some students are skipping classes and roaming around in this area. After this, the police has taken action and caught the students and handed them over to the respective schools. A few members of the public have requested that the police, who are taking action to arrest the students, should act a little in relation to those cases as well.