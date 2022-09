பேரு ராணி...ஊரு மணப்பாறை.. காவல்துறையை கன்ஃப்யூஸ் செய்த இளம்பெண்! தவிக்கும் பச்சிளம் குழந்தை

Pudukottai

oi-Halley Karthik

புதுக்கோட்டை: புதுக்கோட்டை அரசு மருத்துவமனையில் பிரசவத்திற்காக அனுமதிக்கப்பட்ட இளம் பெண் ஒருவர் தனது பச்சிளம் குழந்தையை விட்டு விட்டு தலைமறைவாகியுள்ள சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.

பிரசவத்திற்காக அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் அப்பெண் முன்னுக்கு பின் முரணான தகவலை கூறியதால் மருத்துவமனை ஊழியர்கள் காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனர்.

இதனையடுத்து காவல்துறையினர் அந்த பெண்ணிடம் விசாரணை நடத்தியுள்ளனர். இதனையடுத்து அப்பெண் மருத்துவமனையிலிருந்து தலைமறைவாகியுள்ளார்.

மா.செ பதவி கேட்டவருக்கு ஒ.செ பதவி.. 'அப்போ 1 ஓட்டு.. இப்போவும் கல்தா' - நாமக்கல் மேற்கில் அப்செட்!

English summary

An incident has taken place where a young woman who was admitted for delivery at the Pudukkottai Government Hospital left behind her infant child and disappeared. While she was admitted to the Government General Hospital for delivery, the hospital staff informed the police station as the woman gave contradictory information. After this, the police interrogated the woman. After this, the woman absconded from the hospital.