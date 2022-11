’தாமரை’ வளர்ந்துருச்சா? அதெல்லாம் சும்மா.. சசிகலாவிற்கு தைரியம் இல்லை! போட்டுடைத்த கார்த்தி சிதம்பரம்!

Pudukottai

புதுக்கோட்டை : தமிழகத்தில் பாஜக வளர்ந்தது போல் பிம்பம் கட்டமைக்கப்படுகிறது,பாஜக தமிழகத்தில் ஒருபோதும் வளராது அதற்கான சாத்திய கூறுகளும் இல்லை. என்னைப் பொருத்தவரையில் அதிமுக தலைமைக்கு வர வேண்டிய செயல்களில் ஈடுபட சசிகலாவிற்கு தைரியம் இல்லை காங்கிரஸ் எம்பி கார்த்தி சிதம்பரம் கூறியுள்ளார்.

கடந்த 15ஆம் தேதி நாடாளுமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சியினர் செயல்பாடு குறித்து முக்கிய ஆலோசனைக் கூட்டம் சென்னை சத்தியமூர்த்தி பவனில் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

அப்போது, நாங்குநேரி சட்டமன்ற உறுப்பினர் ரூபி மனோகரன் ஆதரவாளர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பெரும் பரபரப்பு காணப்பட்டது. ஒருபுறம் ஆலோசனைக் கூட்டம் மறுபுறம் போராட்டம் என தொடர்ந்து பரபரப்பு நிலவியது.

