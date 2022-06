Pudukottai

oi-Vignesh Selvaraj

புதுக்கோட்டை : முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினிடம் மனு அளிக்க வந்த கைம்பெண் கூட்ட நெரிசலில் தள்ளிவிடப்பட்டதால் அவரால் முதல்வரிடம் தனது கோரிக்கை மனுவை அளிக்க முடியவில்லை.

கொரோனாவால் கணவனை இழந்த அந்தப் பெண் தனது இரண்டு குழந்தைகளுடன் கண்ணீர் விட்டு அழுது தனது வேதனையைத் தெரிவித்திருந்தார்.

இதுகுறித்து அறிந்த புதுக்கோட்டை மாவட்ட ஆட்சியர் கவிதா ராமு, அப்பெண்ணை அழைத்துப் பேசி, அவருக்கு வேலையும், அவரது தாயாருக்கு மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தையும் உறுதி செய்துள்ளார்.

English summary

Pudukkottai District Collector Kavitha Ramu has confirmed job for solaimalar, who had come to meet Chief Minister MK Stalin and pushed out by the security guards.