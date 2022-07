பழிவாங்கும் நடவடிக்கை அல்ல.. காமராஜ் வீட்டில் விஜிலன்ஸ் ரெய்டு.. அமைச்சர் ரகுபதி சொன்ன பரபர காரணம்!

Pudukottai

புதுக்கோட்டை: அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்களின் வீடுகளில் நடைபெற்ற லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினரின் சோதனை பழிவாங்கும் நடவடிக்கை அல்ல என்று சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபதி தெரிவித்துள்ளார்.

புதுக்கோட்டையில் தனியார் நிறுவனத்தில் புதிய இரு சக்கர வாகனத்தை சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபதி அறிமுகம் செய்தார். இதன் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சட்டம் மற்றும் லஞ்சம் மற்றும் ஊழல் கண்காணிப்பு துறை அமைச்சர் ரகுபதியிடம், அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் காமராஜ் வீட்டில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை செய்யப்படுவது குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.

Law Minister Raghupathi has said that the raids by the anti-corruption department at the houses of former AIADMK ministers was not an act of revenge.