30 ஆண்டு காத்திருந்தும் அரசியலுக்கு வராத ரஜினி! பொறுத்தது போதும்.. முதல் முறையாக ஓட்டு போட்ட ரசிகர்!

Pudukottai

புதுக்கோட்டை: 30 ஆண்டுகள் கழித்து முதல்முறையாக நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் புதுக்கோட்டையை சேர்ந்த ரஜினி ரசிகர் வாக்களித்துள்ளார்.

நடிகர் ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வர வேண்டும் என அவரது ரசிகர்கள் நீண்டகாலமாக கோரிக்கை விடுத்து வந்தார்கள். இதை ஏற்காமலேயே ரஜினி இருந்து வந்தார். படையப்பா படத்தில் கூட அவரது வீட்டில் அவருக்கு பிறந்த நாள் விழாவின் போது அரசியல்வாதி ஒருவர் ரஜினியை அரசியலுக்கு அழைப்பது போன்ற காட்சி இடம்பெற்றிருக்கும்.

அப்போது ரஜினி, "ஏன் நான் நல்லா இருக்கிறது உனக்கு பிடிக்கலையா" என கேட்பார். அதற்கு அந்த அரசியல்வாதி, "இப்படியே எதையாவது சொல்லி தப்பிச்சிடுப்பா" என்பார். இப்படியாக ரஜினியை அரசியலுக்கு அழைத்த ரசிகர்களுக்கு எல்லாம் தற்போது பேரன் பேத்தியே வந்துவிட்டார்கள் என சிலர் கிண்டலுக்காக சொல்வதுண்டு.

English summary

Rajinikanth's 48 years old fan casted his first vote after 30 years. What is the story behind this?