ஜல்லிக்கட்டு திடீர் ஒத்திவைப்பு.. நள்ளிரவில் மறியலில் ஈடுபட்ட தச்சங்குறிச்சி மக்கள்! போலீஸ் குவிப்பு

புதுக்கோட்டை: புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கந்தர்வக்கோட்டை பகுதிக்குட்பட்ட தச்சங்குறிச்சியில் இன்று நடைபெற இருந்த ஜல்லிக்கட்டு போட்டிக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் கவிதா ராமு அனுமதி மறுத்திருந்த நிலையில், போட்டி தற்காலிகமாக ஒத்திவைக்கப்படுவதாக மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது. இதனால் அப்பகுதியில் ஏராளமான காவல்துறையினர் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

ஆண்டு தோறும் புத்தாண்டு அன்று தச்சங்குறிச்சியில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடைபெறுவது வழக்கம். இது நாளடைவில் ஜனவரி 2ம் தேதியன்று நடத்தப்பட்டு வந்தது. இந்நிலையில், இந்த ஆண்டு ஜனவரி 6ம் தேதி அதாவது இன்று போட்டி நடைபெற இருந்தது. இந்த ஆண்டின் முதல் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி இது என்பதால் மாவட்டம் முழுவதும் மக்கள் பெரும் எதிர்பார்ப்போடு காத்திருந்தனர். அதேபோல தமிழ்நாடு அரசும் போட்டி நடத்துவதற்கான அரசாணையை வெளியிட்டது.

வழக்கமாக போட்டி ஜனவரி 2ம் தேதியன்று நடைபெறும். ஆனால் விழா கமிட்டியினர் போட்டிக்கு உரிய அனுமதியை முன்கூட்டியே கோரவில்லை. எனவே மாவட்ட நிர்வாகமும் அனுமதியளிக்கவில்லை. இதனால்தான் போட்டி 2ம் தேதியிலிருந்து 6ம் தேதிக்கு ஒத்தி வைக்கப்பட்டது. இதன் பின்னரே அரசு அரசாணையை வெளியிட்டது. தமிழ்நாட்டை பொறுத்த அளவில் புதுக்கோட்டை மாவட்டம்தான் ஜல்லிக்கட்டு பொட்டியில் டாப். ஏனெனில் இங்குதான் மற்ற மாவட்டங்களைவிட அதிகமான அளவில் வாடிவாசல்கள் இருக்கின்றன.

