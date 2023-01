அந்த பயலே.. கிளாஸ்ல டீ வேணுமா? புதுக்கோட்டையை விடாத “ஜாதி” பேய்! ஊரை விட்டு ஒதுக்கப்பட்ட தலித்துகள்

Pudukottai

புதுக்கோட்டை: கடந்த டிசம்பர் மாதம் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு கிராமத்தில் பட்டியலின மக்கள் பயன்படுத்தும் நீர் தேக்க தொட்டியில் மலம் கலந்தது, இரட்டை குவளை முறை பின்பற்றியது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கும் நிலையில், அதே புதுக்கோட்டை மாவட்டம் மங்களநாடு கிராமத்தில் பட்டியலினத்தை சேர்ந்தவருக்கு கிளாஸில் தேநீர் வழங்க மறுத்து இழிவான சொற்களை கொண்டு திட்டிய வீடியோ வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

கவிஞர் பாரதியார் சாதிகள் இல்லையடி பாப்பா என்று அன்று பாடிவிட்டு சென்றார். மறுபக்கம் சாதி சான்றிதழை ஒழித்தால் சாதியை ஒழித்துவிடலாம் என்று சினிமாக்களிலும், சமூக வலைதளங்களிலும் ஒரு கூட்டம் பேசி வருகிறது.

"தீண்டாமை ஒரு பாவச் செயல், தீண்டாமை ஒரு பெருங்குற்றம், தீண்டாமை ஒரு மனிதத் தன்மையற்ற செயல்" என்ற வரிகள் பல ஆண்டுகளாக பாடபுத்தகங்களில் தவறாமல் இடம்பெற்று உள்ளன.

தயவு தாட்சண்யமே கிடையாது.. தீண்டாமை கொடுமை வழக்கு எக்காரணம் கொண்டும் வாபஸ் கிடையாது - அமைச்சர் உறுதி

Mangalanadu village of Pudukottai district in which a tea shop owner refused to serve tea in a glass to Scheduled Caste youth and cursed him with derogatory words has been released and created a sensation.