இந்தா சொல்லிட்டாரே..‘மீண்டும்’ இணையும் அதிமுக! எடப்பாடி டீமில் இருந்து வந்த முதல் குரல்! ஷாக் தான்!

இராமநாதபுரம் : வரும் பாராளுமன்ற தேர்தலில் அனைத்து அதிமுகவினரும் ஒன்றிணைந்து தேர்தலை சந்திப்போம் எனவும், மீண்டும் வெற்றி வாகை சூடுவோம் என இராமநாதபுரத்தில் நடைபெற்ற அண்ணா பிறந்தநாள் பொதுக்கூட்டத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் மணிகண்டன் பேசிய பேச்சு பரபரப்பை கிளப்பியுள்ளது.

அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரம் தொடர்பாக அதிமுகவின் இரு பெரும் தலைவர்களுக்கிடையே கடும் மோதல் ஏற்பட்டு வரும் நிலையில் தற்போது தென் மாவட்ட அமைச்சர் ஒருவரின் பேச்சு திடீர் பரபரப்புகளை கிளப்பி இருக்கிறது.

அமித்ஷா உடனான சந்திப்புக்குப் பிறகு அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆகிய இருவரும் மீண்டும் இணைந்து மக்களவைத் தேர்தலில் பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைத்து தேர்தலாக எதிர்கொள்வார்கள் என தகவல் வெளியானது.

English summary

Former minister Manikandan's speech at Anna's birthday public meeting held in Ramanathapuram that all AIADMK members will face the election together in the coming parliamentary elections and vow victory again has created a stir.