அண்ணனை பார்த்து பல நாளாச்சு.. இப்ப எதுல இருக்கீங்க? அன்வர் ராஜாவை கிண்டலடித்த நவாஸ் கனி எம்.பி.!

ராமநாதபுரம்: இப்போதும் தாம் அதிமுகவில் தான் இருப்பதாகவும் அதில் என்ன சந்தேகம் எனவும் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அன்வர் ராஜா தெரிவித்திருக்கிறார்.

'அண்ணனை பார்க்கவே முடியல, இப்ப எதுல இருக்கீங்க?' என அன்வர் ராஜாவை நோக்கி ராமநாதபுரம் எம்.பி. நவாஸ் கனி கேள்வி எழுப்பி கிண்டலடித்த நிலையில் அவர் மேற்கண்ட பதிலை கூறியிருக்கிறார்.

அதிமுகவிலிருந்து விலக்கப்பட்ட நிலையிலும் தாம் இன்னும் அதிமுகவில் தான் இருப்பதாக அன்வர் ராஜா கூறியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

Former Member of Parliament Anwar Raja has said that he is still in AIADMK and what is the doubt about it.