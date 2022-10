“கை நழுவிய” ஜெயலலிதாவின் முத்துராமலிங்க தேவர் தங்க கவசம்.. வெள்ளிக்கவசம் வழங்கி சமாளிக்கும் ஓபிஎஸ்

Ramanathapuram

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

ராமநாதபுரம்: உட்கட்சிப் பூசல் காரணமாக முத்துராமலிங்க தேவருக்கு ஜெயலலிதா அளித்த தங்க கவசத்தை அணிவிக்கும் உரிமையை அதிமுக தலைவர்கள் இழந்த நிலையில், ஓ.பன்னீர்செல்வம் வெள்ளிக்கவசத்தை வழங்குவதாக அறிவித்துள்ளார்.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கமுதியை அடுத்துள்ள பசும்பொன் கிராமத்தில் முத்துராமலிங்கத் தேவரின் 115 வது ஜெயந்தி மற்றும் 60 வது குருபூஜை விழா இன்று நடைபெற்று வருகிறது.

கடந்த 2014 ஆம் ஆண்டு அதிமுக சார்பில் அப்போதைய முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா, தேவர் சிலைக்கு தங்க கவசம் ஒன்றை அணிவித்து இருந்தார்.

English summary

ADMK leaders have lost the right to wear the golden armband given by Jayalalithaa to Muthuramalinga Devar due to internal strife, O. Panneerselvam has announced to give the silver armband.