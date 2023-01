‛ஒரேபோடு’.. எம்ஜிஆர் பிறந்தநாளில் அன்வர் ராஜா படத்துடன் பரபர போஸ்டர்.. வாசகங்களை கொஞ்சம் பாருங்க!

Ramanathapuram

oi-Nantha Kumar R

ராமநாதபுரம்: மறைந்த தமிழ்நாடு முன்னாள் முதல்வர் எம்ஜிஆரின் 106வது பிறந்தநாள் இன்று கொண்டாடப்பட்டு வரும் நிலையில்,‛‛ தலைவா! நம் கட்சி தலைவர்கள் தங்களை காப்பாற்றிக்கொள்ள நீதிமன்றங்களில் போராடுகின்றனர்! நாங்கள்.. கட்சியை காப்பாற்ற உங்களிடம் மன்றாடுகின்றோம். காப்பாற்றுங்கள்!'' என எடப்பாடி பழனிச்சாமி, ஓ பன்னீர் செல்வம் ஆகியோருக்கு எதிரான வாசகங்களோடு அன்வர் ராஜா படத்துடன் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டு இருப்பது பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

திரைப்படங்களில் ஹீரோவாக நடித்து மக்களின் மனதை வென்றவர் எம்ஜிஆர் அரசியலிலும் கால்பதித்தார். அண்ணாவுடன் நெருக்கமாக செயல்பட்டு வந்த எம்ஜிஆர் திமுகவின் பொருளாளராக உயர்ந்தார். அண்ணா மறைவுக்கு பிறகு கருணாநிதி உள்ளிட்ட தலைவர்களுடன் முரண்பாடுகள் ஏற்பட்டது.

இதையடுத்து திமுகவில் இருந்து எம்ஜிஆர் நீக்கம் செய்யப்பட்டார். இதையடுத்து 1972ல் எம்ஜிஆர் அதிமுகவை உருவாக்கினார். 1977ல் நடந்த தேர்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று முதல் அமைச்சரானார்.

English summary

As the 106th birthday of late Tamil Nadu Chief Minister MGR is being celebrated today, Thaliva! Our party leaders are fighting in the courts to save themselves! We.. beg you to save the party. Save!'' posters with slogans against Edappadi Palanichamy and O Panneer Selvam with Anwar Raja's film have been put up in Ramanathapuram district causing a great debate.