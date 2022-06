30 கோடி முட்டை! 3 ஆயிரம் கிலோ! இப்படியெல்லாம் கூட மீன்கள் இருக்கா? இங்க பாருங்களேன் அதிசயத்தை..!

Ramanathapuram

oi-Rajkumar R

இராமநாதபுரம் : மன்னார் வளைகுடா கடற்பகுதியில் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த பாம்பன் விசைப்படகு மீனவர்கள் வலையில் அரிய வகை சூரிய மீன் ஒன்று சிக்கியது. சுமார் 3 ஆயிரம் கிலோ வரை எடையோடு வளரும் இந்த மீன் 30 கோடி முட்டை வரை இடும் தன்மை கொண்டது என ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறியுள்ளனர்.

30 கோடி முட்டை! 3 ஆயிரம் கிலோ! இப்படியெல்லாம் கூட மீன்கள் இருக்கா?

மன்னார் வளைகுடா கடற்பகுதியில் 104 வகை பவளத் திட்டுகள், 147 வகை கடல் பாசிகள், கடல் புற்கள், கடல் சங்குகள், கடல் ஆமை, கடல் குதிரை, கடல் அட்டை, டால்பின, அணில் மீன், புள்ளி திருக்கை, சூரிய மீன் போன்ற அரிய வகை உயிரினங்கள் உள்ளன.

அரிய வகை மீனான சூரிய மீன், கதிரவ மீன்களும் வாழ்கின்றன. ஆனால் இவற்றை காணக் கிடைப்பது மிகவும், அபூர்வமாகும். இந்நிலையில் ராமேஸ்வரம் மீனவர் வலையில் அரிய வகை சூரிய மீன் சிக்கியது. இதனை அப்பகுதி மக்கள் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்துச் சென்றனர்.

English summary

A rare species of sunfish was caught in the nets of Pamban trawlers fishing in the Gulf of Mannar. The fish can weigh up to 3,000 kg and lay up to 30 million eggs, according to researchers.