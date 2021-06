மாமனாரின் 70வது பிறந்த நாளை அசத்திய மருமகள்.. ராமநாதபுரத்தை நெகிழவைத்த சம்பவம்.. வீடியோ

Ramanathapuram

oi-Velmurugan P

ராமநாதபுரம் ; மாமனாரின் 70வது பிறந்த நாளுக்கு மருமகள் 70 வகை உணவு வகைகளை சமைத்து அசத்தி உள்ளார். இந்த ருசிகர சம்பவம் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கமுதியில் நடந்துள்ளது,

திருமணம் ஆனபின்னர் மாமனார் மாமியாரை வேண்டாம் என்று ஒதுக்கிவிட்டு தனது அம்மாவையும் அப்பாவையும் தூக்கிவைத்துக் கொண்டு இருக்கும் மருமகள் அதிகம் இப்போது இருக்கிறார்கள். இதேபோல் அம்மாவின் பேச்சைக்கேட்டு மாமியார் வீட்டை மட்டமாக நினைக்கும் ஆண்களும் இருக்கிறார்கள்.

அதாவது மாமியார் கொடுமை, மருமகள் கொடுமை இரண்டில் ஏதாவது ஒரு வகை பாதிப்பு இல்லாத வீடுகள் அபூர்வம் தான் இந்த இப்படியான சூழலில் சில குடும்பங்கள் கூட்டுக்குடும்பமாக ஒற்றுமையாக வாழ்வதும் நடக்கிறது.

English summary

For her father - in - law's 70th birthday, the daughter - in - law is cooking 70 different dishes. This delicious incident took place in Kamudi, Ramanathapuram district.