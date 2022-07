ராமநாதபுரத்தில் கி.பி.13ஆம் நூற்றாண்டு கால யூதர் கல்வெட்டு கண்டெடுப்பு.. சுவாரஸ்ய தகவல்கள்

Ramanathapuram

oi-Jeyalakshmi C

ராமநாதபுரம்: தமிழ்நாட்டில் முதன்முறையாக யூதர்களின் சூதபள்ளியைக் குறிக்கும் கி.பி.13-ம் நூற்றாண்டு தமிழ் கல்வெட்டை ராமநாதபுரம் அருகே வாலாந்தரவையில் ராமநாதபுரம் தொல்லியல் ஆய்வு நிறுவனம் கண்டெடுத்துள்ளது. ழுத்தமைதியை கொண்டு இதை கி.பி.1200-1250-க்கு இடைப்பட்ட காலத்தை சேர்ந்ததாக கூறலாம் என கல்வெட்டு ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

ராமநாதபுரம் அருகே வாலாந்தரவையில் பழமையான ஒரு கல்வெட்டு இருப்பதாக அவ்வூரைச் சேர்ந்த ப.சதீஷ் அளித்த தகவலின் பேரில் ராமநாதபுரம் தொல்லியல் ஆய்வு நிறுவனத்தின் தலைவர் வே.ராஜகுரு அதை படி எடுத்து ஆய்வு செய்தார்.

செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கல்வெட்டு ஆய்வாளர் வே.ராஜகுரு, சுமார் 80 ஆண்டுகளுக்கு முன் வாலாந்தரவை செ.புல்லாணி என்பவரின் தந்தை கிணறு கட்டுவதற்காக கடற்கரை பாறைக் கற்களை பெரியபட்டினத்திலிருந்து வாங்கி வந்துள்ளார். அதனுடன் கல்வெட்டு உள்ள இக்கல்லும் வந்துள்ளது.

English summary

Tamil Nadu's oldest synagogue's stone inscription was discovered in Ramanathapuram Tamil Nadu's Jewish connections stone inscription discovered: (யூதர்கள் கல்வெட்டு ராமநாதபுரத்தில் கண்டெடுப்பு)Near Valantharai, near Ramanathapuram, a stone inscription depicting Tamil Nadu's Jewish connections has been discovered.It is considered a remarkable find because it refers to the building of a synagogue in south India that may be one of the oldest ones.