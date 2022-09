இந்து பெண்களே.. ஆ.ராசாவை தண்டிக்கனும்.. கலகம் தூண்டும் பாஜக வேலூர் இப்ராஹிம்

Ramanathapuram

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

ராமநாதபுரம்: இந்துக்கள் குறித்து அருவருக்கத்தக்க வகையில் பேசிய திமுக எம்பி ஆ.ராசாவை இந்து பெண்கள் செருப்பால் அடிக்க வேண்டும் என பாஜக தேசிய சிறுபான்மையினர் பிரிவு தலைவர் வேலூர் இப்ராஹிம் கூறினார்.

நீலகிரி தொகுதியின் திமுக எம்பியும் முன்னா மத்திய அமைச்சருமான ஆ.ராசா பேசிய கடந்த 2 நாட்களாக சமூக வலைதளங்களில் பகிரப்பட்டு சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

ஆ.ராசா தன்னுடைய உரையில், "கிறிஸ்துவராகவோ இஸ்லாமியராகவோ பெர்சியராகவோ இல்லாவிட்டால் நீ இந்துதான் என உச்சநீதிமன்றம் சொல்கிறது. இப்படிப்பட்ட கொடுமை வேறு எந்த நாட்டிலாவது உண்டா? இந்துவாக இருக்கும் வரை நீ சூத்திரன்.

English summary

BJP executive Vellore Ibrahim says that Hindu womens attack DMK MP A.Raja with slippers and Government should take action against him. A.Raja's speech about Manudharma, Casteism and Soothras bring huge controversy and BJP take the issue to the next level.