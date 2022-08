சிறையில் அடைக்கப்பட்ட பாஜக கேபி ராமலிங்கம்.. துன்புறுத்தலுக்கு ஆளாக்கப்பட்டரா? பரபரத்த சேலம்

Salem

oi-Nantha Kumar R

சேலம்: தருமபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள பாரதமாதா கோவிலில் பூட்டை உடைத்து மாலை அணிவித்ததாக கூறி பாஜகவின் துணை தலைவர் கேபி ராமலிங்கத்தை போலீசார் கைது செய்தனர்.

உடல் நலக்குறைவால் சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்ற அவரை இன்று போலீசார் சிறையில் அடைத்தனர்.

இந்நிலையில் தான் அவர் வலியால் துடித்த நிலையில் போலீசார் வலுக்கட்டாயமாக சிறையில் அடைத்ததாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.

பாரத மாதா நினைவிட பூட்டு உடைப்பு வழக்கு - பாஜக பிரமுகர் கேபி ராமலிங்கம் சேலம் சிறையில் அடைப்பு!

English summary

Police arrested BJP vice-president KP Ramalingam for allegedly breaking the lock and garlanding the Bharatmata temple in Dharmapuri district. He was treated at the Salem Government Hospital due to his health condition and was taken to jail by the police today. In this case, it is alleged that the police forcefully imprisoned him while he was suffering from pain.