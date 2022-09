ஸ்டாலினைப் புகழும் எடப்பாடி தொகுதி மக்கள்! – என்ன நடந்தது தெரியுமா?

Salem

சேலம்: 300 ஆண்டுகள் பழமையான மலைக்கிராமத்திற்கு 3 நாளில் வாசலை வசதி. 45 வருஷமாகக் கூரைக் கொட்டகையில் வறுமையில் வாடிவந்த ஆதரவற்ற பெண்மணிக்கு ஓர் அழகான அரசு வீடு. வார விடுமுறை நாள்களில் மகிழ்ச்சியாக ஆட மைதான வசதி இல்லாமல் தவித்த இளைஞர்களுக்குத் தரமான வசதிகளுடன் ஒரு விளையாட மைதானம். இப்படி பல ஆச்சரியமான அனுபவங்களைப் பெற்று இருக்கிறார்கள் எடப்பாடி சுற்று வட்டார மக்கள்.

எதிர்க்கட்சி தலைவரின் தொகுதிதானே என எட்டிப்பார்க்காமல் புறக்கணிக்கும் வழக்கமான அரசியல்வாதிகளிடம் இருந்து எட்டி நிற்கிறார் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்.

அடுத்தடுத்த அன்பான பரிசுகளைத் தந்து ஆச்சரியப்படுத்தி இருக்கிறார். சென்னையைத் தாண்டி எந்தச் சாதனையும் தலைப்புச் செய்தி ஆவதில்லை. ஆகவே தேடிப் பிடித்து தரமான ஒரு செய்தியை முன்வைக்கிறது இந்தக் கட்டுரை.

கனடா வர முடியவில்லையே என்ற வருத்தம் எனக்கு இருக்கிறது.. மனம் திறந்த முதல்வர் ஸ்டாலின்!

