பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பை பாருங்க.. இதுதான் உங்க விடியலா? - கொந்தளித்த எடப்பாடி பழனிசாமி

Salem

oi-Rajkumar R

சேலம்: தமிழக அரசு சார்பில் வழங்கப்படும் பொங்கல் தொகுப்பில் தொடர்ந்து தரமற்ற பொருட்கள் வழங்கப்பட்டு வருவதாகவும், பொங்கல் தொகுப்புக்கான கரும்பு, வெல்லம், துணிப்பை ஆகியவை கொள்முதல் செய்ததில் மாபெரும் ஊழல் நடைபெற்றுள்ளதாக முன்னாள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

தமிழர்களின் பாரம்பரிய பண்டிகையான பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு தமிழக அரசு பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு வழங்கும் திட்டத்தை முதல்வர் ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார். இதில் 21வகை பொருட்கள் வழங்கப்படும் என தமிழக அரசு கூறியிருந்தது.

இந்நிலையில் தமிழக அரசு வழங்கப்படும் பொங்கல் பரிசு தரமில்லாமல் இருப்பதாக புகார் எழுந்தது இது தொடர்பாக ஏற்கனவே அதிமுக சார்பில் கடுமையான குற்றச்சாட்டுக்கள் முன்வைக்கப்பட்டு வருகின்றன இதுகுறித்து அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் பன்னீர்செல்வமும் அறிக்கை வாயிலாக தனது கண்டனங்களை தெரிவித்து இருந்தார்.

வளர்ந்த நாடுகள், தெற்காசிய நாடுகளுடன் தமிழகத்தை ஒப்பிட வேண்டும்.. முதல்வர் ஸ்டாலின் அட்வைஸ்

English summary

Former Chief Minister Edappadi Palanichamy has alleged that substandard items are being distributed in the Pongal package provided by the state government and that there is massive corruption in the purchase of sugarcane, jaggery and cloth for the Pongal package.