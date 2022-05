தமிழகத்தில் கரண்ட் பில் ஷாக் அடிக்கப்போகிறது.. பஸ் கட்டணம் உயரும்.. எச்சரிக்கும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி

Salem

oi-Jeyalakshmi C

சேலம்: திமுக அரசு தேர்தல் வெற்றிக்காக அனைத்து தரப்பு மக்களையும் ஏமாற்றியுள்ளது என எடப்பாடி பழனிச்சாமி குற்றம் சாட்டியுள்ளார். தமிழகத்தில் விரைவில் பேருந்துக் கட்டணம், மின் கட்டணமும் உயரும் எனவும் அவர் கூறியுள்ளார்.

சேலம் ஐந்து ரோடு பகுதியில் இலவச தையல் பயிற்சி பள்ளி துவக்க நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற அதிமுக இணை ஒருங்கிணைப்பாளரும் முன்னாள் முதல்வருமான எடப்பாடி பழனிசாமி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது பேசிய அவர், திமுக தனது தேர்தல் அறிக்கையில் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் அமல்படுத்தப்படும் என வாக்குறுதி அளித்திருந்தார். ஆனால் தற்போது ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் பழைய பென்ஷன் திட்டத்தை அமல்படுத்த சாத்தியக்கூறுகள் இல்லை என 16 லட்சம் அரசு ஊழியர்களையும் ஆசிரியர்களையும் ஏமாற்றி உள்ளது திமுக அரசு என தெரிவித்தார்.

அப்போ கன்பார்ம்..? உயர்கிறது பஸ் கட்டணம்? அதிமுக ஆட்சியில் விலையே உயரவில்லையா? கே.என். நேரு ஆவேசம்!

English summary

Edappadi Palanisamy has accused the DMK government of deceiving people from all walks of life for electoral victory. He also said that bus fares and electricity fares will go up soon in Tamil Nadu.