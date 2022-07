குழந்தையை யாருடனும் ஒப்பிடாதீர்கள்.. அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் வேண்டுகோள்!

Salem

oi-Yogeshwaran Moorthi

சேலம்: குழந்தைகளை யாருனுடம் ஒப்பிட வேண்டாம் என்று பெற்றோருக்கு பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் அண்மைக் காலமாக பள்ளி மாணவர்களின் தற்கொலை மக்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதேபோல் கள்ளக்குறிச்சி மாணவி உயிரிழந்த விவகாரம் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இதனிடையே தமிழக அரசு, நடவடிக்கையை தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என்று பல்வேறு அரசியல் கட்சிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

English summary

School Education Minister Anbil Mahesh has appealed to parents not to compare their children with anyone. Also he says, Laptop will given as soon as possible.