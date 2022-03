சாமியார் முன் தரையில் அமர்வதில் தப்பில்லையே! அமைச்சர் கே.என்.நேருக்கு அண்ணாமலை ஆதரவு

Salem

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சேலம்: பங்காரு அடிகளார் முன்பாக தமிழக அமைச்சர் கே.என்.நேரு தரையில் அமர்ந்தது சரிதான் என மாநில பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்து உள்ளார்.

செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மேல்மருவத்தூரில் அமைந்துள்ள ஆதிபராசக்தி சித்தர் பீடம் தமிழ்நாடு மற்றும் அண்டை மாநில பக்தர்களிடையே பிரசித்தி பெற்றதாக விளங்குகிறது. ஆண்டுதோறும் பக்தர்கள் மேல்மருவத்தூர் கோயிலுக்கு மாலை அணிந்து இருமுடி கட்டியபடி நேர்த்திக் கடன் செலுத்தி வருகின்றனர்.

அண்டை மாநிலங்களான ஆந்திரா, கர்நாடகா, தெலுங்கானாவிலிருந்தும் ஏராளமான பக்தர்களும் பங்காரு அடிகளாரிடம் ஆசிப்பெறுவதற்காக வருகை தருகின்றனர்.

State BJP leader Annamalai has said that, Tamil Nadu Minister KN Nehru sat on the ground in front of the Bangaru foot soldiers is good gesture