கட்சியை உடைக்க பார்க்கிறார்கள்..100% ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வாய்ப்பில்லை..முற்றுப்புள்ளி வைத்த இபிஎஸ்

Salem

சேலம்: கட்சியை உடைக்க வேண்டும், பிளக்க வேண்டும் என்று செயல்படுவர்கள் எல்லாம் விரைவில் காற்றோடு கரைந்து போவார்கள் என்றும் 100 சதவீதம் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வாய்ப்பு இல்லை என்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி சேலத்தில் அளித்த பேட்டியில் கூறியுள்ளார்.

சேலத்தில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளரும், தமிழக சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித்தலைவருமான எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியதாவது:-

ஆன்லைன் ரம்மிக்கு தடை விதிக்க அவசர சட்டத்திற்கு அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்து இருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன. அதை இந்த தமிழக அரசு வேகமாக துரிதமாக நிறைவேற்றினால் விலைமதிக்க முடியாத உயிரை காப்பாற்றலாம். அதை இந்த அரசு உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும்.

English summary

Edappadi Palaniswami has given an interview that those who want to divide the party will soon disappear and there is no chance of 100 percent coordinated action.