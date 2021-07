தமிழ்நாடு வாகன ஓட்டிகளுக்கு.. குட் நியூஸ் சொன்ன அமைச்சர் எ.வ.வேலு.. என்ன தெரியுமா?

Salem

சேலம்: தமிழ்நாட்டில் சுங்கச்சாவடிகளின் எண்ணிக்கையை குறைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தமிழ்நாடு பொதுப்பணித்துறை மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் எ.வ.வேலு தெரிவித்தார். சாலை விபத்துகளை தடுக்கும் வகையில் இரண்டு வழிச்சாலைகள், நான்கு வழிச்சாலையாக மாற்றப்படும் என்றும் அவர் கூறினார்.

சேலம் மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலக கூட்டரங்கில் சேலம், நாமக்கல், தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி ஆகிய மாவட்டங்களின் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் நெடுஞ்சாலைத் துறை அதிகாரிகளுடனான ஆய்வுக்கூட்டம் நடைபெற்றது.

இந்த ஆய்வு கூட்டத்தில் அமைச்சர் மதிவேந்தன், நான்கு மாவட்ட கலெக்டர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.

