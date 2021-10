மனிதநேயமே ஒளிர்கிறது.. நெகிழ்ந்து போய் முதல்வர் ஸ்டாலின் வெளியிட்ட அறிவிப்பு.. சேலம் விவகாரத்தில்!

Salem

oi-Velmurugan P

சேலம்: சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் அருகே உள்ள ஆணைவாரி நீர்வீழ்ச்சியில் திடீரென ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கில் சிக்கி கொண்ட தாய், மகளை உயிரை பணயம் வைத்து இளைஞர்கள் காப்பாற்றினார்கள். அவர்களுக்கு துணிச்சலை பாராட்டி முதல்வர் ஸ்டாலின், தாயையும் சேயையும் காப்பாற்றியவர்களின் தீரமிக்க செயல் பாராட்டுக்குரியது; அரசால் சிறப்பிக்கப்படுவார்கள் என்று கூறியுள்ளார்.

இதனிடையே காப்பாற்றிய இளைஞர்கள் மலை ஏறும் போது ஆற்றில் தவறி விழுந்தனர். தவறி விழுந்த இளைஞர்கள், நல்ல வேளையாக நீச்சல் அடித்து கரையேறினார்கள். யாருக்கும் இந்த சம்பவத்தில் எதுவும் ஆகவில்லை. காற்றாற்று வெள்ளம் பாய்ந்தோடுவதால் சுற்றுலா பயணிகள் செல்லவும், குளிக்கவும் வனத்துறை தற்போது தடைவிதித்துள்ளது.

சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் அருகே உள்ள முட்டல் கிராமத்தையொட்டி கல்வராயன்மலை தொடர்ச்சியில் முட்டல் ஏரி மற்றும் நீர்வீழ்ச்சி உள்ளது, இதை வனத்துறையினர் சுற்றுலா தலமாக பராமரித்து வருகின்றனர்.

Dramatic visuals of a mother and her child being rescued after they got trapped due to the gushing water at the Anaivari waterfalls in Salem district Down pointing backhand. Two men, who were helping them out, lost balance and fell into the water. Fortunately, they swam and they are fine too. CM mk stalin praised who were helped.