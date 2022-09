என்ன டக்குனு மாறிட்டாரு.. திமுக அரசுக்கு ‘சப்போர்ட்’.. யூ-டர்ன் போட்ட கார்த்தி சிதம்பரம்!

Sivagangai

oi-Vignesh Selvaraj

சிவகங்கை : டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலை, திமுக அரசின் திட்டங்களை தொடங்கி வைக்க அழைப்பதில் தவறில்லை என காங்கிரஸ் எம்.பி கார்த்தி சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், எதிர்க்கட்சியாக இருந்த கட்சி, ஆளுங்கட்சியாக மாறும்போது அவர்களின் நிலைப்பாடு மாறுவது எல்லாக் கட்சிகளிலும் நடக்கும் விஷயம் தான் என்றும் சப்போர்ட் செய்துள்ளார் கார்த்தி சிதம்பரம்.

சமீபகாலமாக, கார்த்தி சிதம்பரம், பல்வேறு விஷயங்களில் திமுகவிற்கு எதிராக ட்வீட் செய்து வந்தது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

இதற்கு திமுகவினர் கடுமையான எதிர்ப்பைத் தெரிவித்து வந்த நிலையில், தற்போது, திமுக அரசின் முயற்சிகளில் தவறில்லை என வரவேற்றுள்ளார் கார்த்தி சிதம்பரம்.

English summary

Congress MP Karti Chidambaram has said that there is nothing wrong in inviting Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal to initiate the DMK government's projects.