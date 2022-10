fatty liver என்றால் என்ன? சிகிச்சை என்ன? அலட்சியம் செய்தால் புற்றுநோய் வரும்! டாக்டர் பரூக் விளக்கம்

Sivagangai

oi-Vishnupriya R

சிவகங்கை: ஃபேட்டி லிவர் எனப்படும் கல்லீரல் மீது கொழுப்பு படியும் நோய் என்றால் என்ன என்பது குறித்து சிவகங்கை அரசு பொது மருத்துவர் பரூக் அப்துல்லா தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் தனது சமூகவலைதள பக்கத்தில் கூறியிருப்பதாவது: பெரும்பாலும் நாற்பதுகளை நெருங்கும் / தாண்டிய ஆணோ பெண்ணோ அல்ட்ரா சவுண்ட் ஸ்கேன் எடுக்கும் போது தற்செயலாக தென்படும் "ஃபேட்டி லிவர்" என்ற கண்டுபிடிப்பு

இப்போது இந்த நோய் இருபது முதல் முப்பது வயது மக்களுக்கும் தென்பட ஆரம்பித்திருக்கிறது.

உங்களது அல்ட்ரா சவுண்ட் ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்டில் Fatty liver ( grade 1 /2) என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கலாம் அல்லது Hepatomegaly with fatty changes என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கலாம். கல்லீரலில் அதிகமான கொழுப்பு தேங்குவதால் ஏற்படும் நிலை தான் இந்த "கல்லீரலில் கொழுப்பு ஏறிய நிலை" நிறைய பேருக்கு தற்செயல் கண்டுபிடிப்பாக தென்படுவதால் இது நார்மல் என்று ஆகிவிடாது.

