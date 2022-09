முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு 2 ஆப்ஷன் கொடுத்த எச்.ராஜா.. ‘ஒவ்வொரு இந்துவும்’.. ஆ.ராசாவுக்கு எதிராக பிளான்!

Sivagangai

oi-Vignesh Selvaraj

சிவகங்கை : ஆ.ராசாவை திமுகவில் இருந்து வெளியேற்ற வேண்டும்,

இல்லை என்றால் அவர் பேசிய சர்ச்சைக்குரிய வார்த்தையை முதல்வர் ஏற்றுக்கொள்வதாக கூற வேண்டும் என பாஜக மூத்த தலைவர் எச்.ராஜா அழுத்தம் கொடுத்துள்ளார்.

திமுக துணை பொதுச் செயலாளர் ஆ.ராசா சமீபத்தில் ஒரு கூட்டத்தில் பேசுகையில், "நீ இந்துவாக இருக்கிற வரை சூத்திரன், சூத்திரனாக இருக்கிற வரை பஞ்சமன். இந்துவாக இருக்கிற வரை தீண்டத்தகாதவன், எத்தனை பேர் விபச்சாரியின் மகனாக இருக்க விரும்புகிறீர்கள்?" என்று பேசி இருந்தார்.

ஆ.ராசாவின் இந்தப் பேச்சு பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்துக்கள் பற்றி பேசிய ஆ.ராசாவுக்கு பாஜக தலைவர்கள் கடும் கண்டங்களைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், ஆ.ராசா பேச்சு குறித்து முதல்வர் ஸ்டாலின் பதில் அளிக்க வேண்டும் என பாஜக மூத்த தலைவர் எச்.ராஜா தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Chief Minister M.K.Stalin should give an answer about A. Raja's speech. A. Raja should be removed from the party and arrested. If not, Stalin should accept the controversial words spoken by him, BJP leader H.Raja said.