மருது பாண்டியர் குருபூஜை விழா.. சிவகங்கையில் 6 தாலுக்கா பள்ளிகளுக்கு இன்று விடுமுறை

Sivagangai

oi-Halley Karthik

சிவகங்கை: மருது பாண்டியர் குருபூஜை விழாவையொட்டி சிவகங்கை மாவட்டத்தில் பள்ளிகளுக்கு இன்று(அக்.27) விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆண்டு தோறும் அக்டோபர் மாதம் 27ம் தேதியன்று குருபூஜை விழா கொண்டாடப்படுகிறது.

இதனையடுத்து சிவகங்கை மாவட்டத்தில் 6 தாலுகாக்களில் பள்ளிகளுக்கு இன்று விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இன்று நடைபெறும் 221வது குருபூஜை விழாவில் அரசியல் தலைவர்கள் பலர் மருது சகோதரர்களின் சிலைக்கு மரியாதை செய்கின்றனர்.

English summary

A holiday has been announced for schools in Sivagangai district on the occasion of Marutubandyar Gurupuja festival. Guru Puja festival is celebrated on 27th October every year. Following this, a holiday has been announced for schools in 6 taluks of Sivagangai district today.