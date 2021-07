கீழடியில் இன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தமிழனின் பொக்கிஷம்.. நெகிழ்ந்து போய் அமைச்சர் போட்ட செம்ம ட்வீட்

Sivagangai

oi-Velmurugan P

சிவகங்கை : சுடுமண்ணால் ஆன அழகிய வேலைப்பாடுகளுடன் கூடிய தொட்டி கீழடியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதை பார்ந்து நெகிழ்ந்து போன அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு, அள்ள அள்ளக் குறையாத தமிழ்ப் பண்பாட்டுச் செல்வம் கீழடி என்று நெகிழ்ந்துள்ளார்.

தமிழர்கள் தான் உலகின் மூத்த குடி என்று சொல்லும் அளவிற்கு பல்வறு அறிய பொக்கிஷங்கள் சிவகங்கை மாவட்டம் கீழடியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது.

இதனால் தமிழக அரசு அங்கு அகழ்வாராய்ச்சியை துரிதப்படுத்தி வருகிறது. உலகமே வியக்கும் வகையில் தமிழினத்தின் வரலாற்று சுவடுகள் அங்கு கிடைத்து வருகிறது.

ஓலா தொழிற்சாலை.. யார் கொண்டுவந்தது.. இந்த போக்கை கைவிடுங்கள்.. தங்கம் தென்னரசுக்கு எடப்பாடி பதில்

English summary

minister thangam thennarasu excited interesting things in ‘Keezhadi’. One of the most astonishing things in the near past is Keezhadi excavation. This Pre-Sangam archeological site has undeniable evidence that this is the oldest civilization in India.