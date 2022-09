இந்து மதத்தில் ஹெச்.ராஜாவுக்கு இருக்கும் உரிமை.. எனக்கும் உள்ளது.. அமைச்சர் பெரியகருப்பன் சுளீர்!

Sivagangai

oi-Arsath Kan

சிவகங்கை: இந்து மதத்தில் ஹெச்.ராஜாவுக்கு என்ன உரிமை இருக்கிறதோ அதே உரிமை தனக்கும் உள்ளதாக ஊரக வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் பெரியகருப்பன் தெரிவித்துள்ளார்.

ஆ.ராசா தொடர்பாக செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பிய நிலையில், தன்னிடம் ஹெச்.ராஜா தொடர்பாக கேள்வி கேட்கப்பட்டதாக நினைத்து அவர் இந்த பதிலை கூறியிருக்கிறார்.

நாங்கள் ஆ.ராசாவை பற்றி கேட்டோம் என மீண்டும் செய்தியாளர்கள் அவருக்கு நினைவூட்ட, ஓ அப்படியா.. நான் ஹெச்.ராஜாவை பற்றி கூறினேன் என கூலாக கூறிவிட்டு புறப்பட்டார்.

மனு ஸ்மிருதி: ஆ. ராசா இந்துக்கள் பற்றி தவறாக பேசியதாக புதிய சர்ச்சை - பின்னணி என்ன?

English summary

Rural Development Minister Periyakaruppan has said that he has the same right as H. Raja has in Hinduism.