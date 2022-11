திரும்ப போகனுமா? திமுக ஆட்சியை வீட்டுக்கு அனுப்பாமல் ‘அவர்’ போக மாட்டார்! எச்.ராஜாவுக்கு வந்த கோபம்!

Sivagangai

oi-Rajkumar R

சிவகங்கை : ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியை திரும்பப் பெற வேண்டுமென கோரிக்கை எழுந்து வரும் நிலையில்,

ஆளுநர் தமிழகத்தில் தான் இருப்பார் எனவும், திமுக ஆட்சியை வீட்டுக்கு அனுப்பாமல் ஆளுநர் ஆர் என் ரவி தமிழகத்தை விட்டு போவதாக இல்லை என பாஜக மூத்த தலைவரான எச்.ராஜா ஆவேசமாகப் பேசியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் கடந்த சில மாதங்களாகவே ஆளும் திமுக அரசுக்கும் ஆளுநர் ஆர் என் ரவிக்கும் மோதல் போக்கு நீடித்து வருகிறது. அரசு சார்பில் அனுப்பப்பட்ட மசோதாக்களை ஆளுநர் கிடப்பில் போட்டுள்ளதாக திமுக அரசு குற்றம் சாட்டி வருகிறது.

மேலும் பல்கலைக் கழக நிகழ்வுகளில் வேந்தர் என்ற முறையில் பங்கேற்கும் தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி நிகழ்ச்சிகளில் சனாதானம் குறித்து பேசியது தமிழகம் முழுவதும் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனால் திமுக கூட்டணி கட்சிகள் ஆளுநருக்கு எதிராக களமிறங்கியுள்ளன.

முதல்வர் ஸ்டாலினை சந்தித்த பாஜக எம்.எல்.ஏக்கள்.. திடீர் மீட்டிங் ஏன்.. நயினார், பொன்னார் விளக்கம்!

English summary

A senior BJP leader H.Raja has spoken furiously saying that the governor will stay in Tamil Nadu and Governor RN Ravi will not leave Tamil Nadu without sending the DMK regime home.