'பிரேக் அப்' சொன்ன கல்லூரி மாணவி.. அடித்துக் கொன்ற 'கொத்தனார்' காதலன்! காரைக்குடியில் பயங்கரம்

Sivagangai

oi-Jackson Singh

சிவகங்கை: காதலுக்கு'பிரேக் அப்' சொன்ன கல்லூரி மாணவியை கொத்தனார் வேலை செய்யும் அவரது காதலன் 'சென்ட்ரிங்' கம்பியால் அடித்துக் கொலை செய்த சம்பவம் காரைக்குடியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடியில் உள்ள மாத்தூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் செல்வராஜ். இவரது இளைய மகள் சினேகா (18), அங்குள்ள அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்தில் மூன்றாம் ஆண்டு படித்து வருகிறார்.

இதனிடையே, இவருக்கும், புதுக்குடியிருப்பு பகுதியைச் சேர்ந்த கண்ணன் (24) என்பவருக்கும் காதல் ஏற்பட்டுள்ளது. கண்ணன் கொத்தனராக வேலை செய்து வருகிறார். இருவரும் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக காதலித்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது.

English summary

In a horrific incident, A college girl from Karaikudi was beaten to death by her lover as she saying break up. Police insearch of her lover.