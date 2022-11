ஒய்யா தேவர் போன்றவர் அண்ணாமலை.. பதவிக்காக எதையும் செய்வார்.. கொந்தளித்த திருமாவளவன்!

Sivagangai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சிவகங்கை: மருது சகோதரர்களை ஆங்கிலேயர்களுக்கு காட்டி கொடுத்த ஒய்யா தேவர் போன்றவர் தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை என்றும், அவர் பதவிக்காக காட்டிக் கொடுப்பவர் என்று விசிக தலைவர் திருமாவளவன் விமர்சித்துள்ளார்.

சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடியில் தமிழக மக்கள் ஜனநாயக கட்சியின் சார்பில் நடைபெற்ற மருது பாண்டியர்களின் நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சியில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் தொல்.திருமாவளவன் பங்கேற்றார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய தொல் திருமாவளவன், மாமன்னர் மருது சகோதரர்கள் நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டதில் பெரும் மகிழ்ச்சி. மருது சகோதரர்கள், ஆங்கிலேயரை எதிர்ப்பவர்களுடன் கூட்டு வைத்து ஆங்கிலேயரை எதிர்த்து போரிட்டு வென்றனர்.

ஆர்எஸ்எஸ் ஊர்வலத்தை பார்த்தீர்களா? தமிழக மக்களே

VCK leader Thirumavalavan has criticized Tamil Nadu BJP leader Annamalai as someone like Oyya Devar who betrayed the Marudhu brothers to the British.