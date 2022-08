அடுத்த தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் யார்? சீக்ரெட்டை உடைத்த ப.சிதம்பரம்.. அப்போ கே.எஸ்.அழகிரி?

Tamilnadu

oi-Yogeshwaran Moorthi

காரைக்குடி: தமிழக காங்கிரஸ் தலைவராக தான் தேர்வு செய்யப்படுவதற்கு 101 சதவிகிதம் வாய்ப்புள்ளதாக முன்னாள் மத்திய அமைச்ச்ர ப.சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார்.

ராகுல் காந்தி இந்தியா முழுவதும் பாத யாத்திரை மேற்கொள்ள இருக்கிறார். கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இருந்து தொடங்கும் பாதயாத்திரை அடுத்த மாதம் 7ம் தேதி தொடங்க உள்ளது. சுசீந்திரத்தில் இருந்து களியக்காவிளைக்கு சுமார் 65 கிலோ மீட்டர் தூரம் எனவே 3 நாட்கள் பாதயாத்திரை செல்லும் வகையில் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

