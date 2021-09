ஆரணி அசைவ ஹோட்டலுக்கு சீல்.. உரிமையாளர் கைது.. மேலும் 18 பேர் மருத்துவமனையில் இன்று அனுமதி!

Tamilnadu

ஆரணி: ஆரணியில் பழைய பஸ் நிலையம் அருகே உள்ள ஹோட்டலில் உணவு சாப்பிட்ட மேலும் 18 பேர் இன்று அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள்.

ஆரணி டவுன் பழைய பஸ் நிலையம் அருகே உள்ளது பிரபல அசைவ ஹோட்டல். அடுத்தடுத்து இரு ஹோட்டல்கள் அமைந்துள்ள நிலையில் அந்த ஹோட்டல் ஒன்றில் கடந்த 8ஆம் தேதி உணவு சாப்பிட்டவர்களுக்கு உடல் உபாதை ஏற்பட்டுள்ளது.

ஆரணியை அடுத்த லட்சுமி நகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஆனந்த் (46), அரிசி ஆலையில் தொழிலாளியாக பணிபுரிந்து வருகிறார். இவரது மனைவி பிரியதர்ஷினி (40). இவர் தனியார் கல்லூரியில் பேராசிரியையாக இருந்து வருகிறார். இவர்களுக்கு லோஷினி (10) என்ற மகளும் சரண் (14) என்ற மகனும் உள்ளனர்.

ஆரணி அருகே பிரபல ஹோட்டலில் சிக்கன் உணவு சாப்பிட்ட சிறுமி பலி.. மேலும் 24 பேருக்கு சிகிச்சை!

English summary

18 more admitted in Arani Government Hospital after they eat at an non vegetarian hotel near Old bus stand.