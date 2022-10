சிதறிய உடல்கள்.. பறிபோன 2 உயிர்கள்! விபத்துக்குள்ளான ஆட்டோ -“காப்பாற்ற” ஓடிய இருவர்! எமனாக வந்த லாரி

Tamilnadu

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

திருப்பத்தூர்: ஆம்பூர் அருகே விபத்துக்குள்ளான ஆட்டோவை மீட்க சென்ற 2 லாரி ஓட்டுனர்கள் மீது அதிவேகமாக வந்த மற்றொரு லாரி மோதியதில் இருவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.

திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூரை அடுத்த உடைய ராஜபாளையம் என்றத இடத்தில் வேலூர் மாவட்டம் பொய்கை பகுதியைச் சேர்ந்த வினோத்குமார் என்பவர் ஆட்டோவில் சென்று கொண்டு இருந்தார்.

அப்போது ஓட்டுநர் விநோத் குமாரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த ஆட்டோ சாலையின் நடுவில் வைக்கப்பட்டு இருந்த பேரிகாட் மீது வேகமாக மோதி விபத்துக்கு உள்ளானது.

மதுரை அழகர் கோவிலில் பயங்கர தீ விபத்து.. 'அதிர்ச்சி’ - உடனே ஸ்பாட்டுக்கு விரைந்த அமைச்சர், கலெக்டர்!

English summary

Two lorry drivers who went to rescue an auto driver who met with an accident near Ambur were tragically killed when another speeding lorry towards Bangalore from Vellore collided with them.