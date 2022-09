6 வயதிலேயே இப்படியா? ஆச்சர்யத்தில் மூழ்க வைக்கும் ஆத்விக்! நேரில் அழைத்து பாராட்டிய ஆட்சியர்!

Tamilnadu

நெல்லை: நெல்லை மாவட்டம் பாளையங்கோட்டையைச் சேர்ந்த 6 வயது சிறுவன், ஒன்றரை நிமிடத்தில், 12 ம் வகுப்பு பாடத்தில் உள்ள 10 தொகுப்புக்கான கனிம அட்டவணையில் உள்ள பெயர்களை கூறி ஆசிய புக் ஆஃப் ரெகார்ட்ஸில் இடம்பெற்று சாதனை படைத்துள்ளார். பல சாதனைகளை குவித்துள்ள சிறுவனை, மாவட்ட ஆட்சியர் நேரில் அழைத்து வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

ஒவ்வொரு சிறுவர், சிறுமிகளுக்கும், பலவிதமான தனித் திறமைகள் இருக்கும். அந்த திறமைகளை வெளியே கொண்டு வர, பெற்றோர் உற்சாகப்படுத்தினால், அந்த சிறார்கள், சாதனை என்ற சிகரத்தை தொடுவார்கள். இதற்கு உதாரணமாக, நெல்லை மாவட்டம் பாளையங்கோட்டையைச் சேர்ந்த 6 வயது சிறுவன், சிறு வயது முதலே பல்வேறு சாதனைகளை படைத்து, அனைவரையும் பிரமிக்க வைத்து வருகிறான்.

நெல்லை மாவட்டம் பாளையங்கோட்டை மகராஜநகர் பகுதியை சேர்ந்த பிரபுராஜ் - ஆர்த்திஹரிப்பிரியா தம்பதியினர் மருத்துவர்களாக பணியாற்றி வருகின்றனர். இவர்களது மகன் சதுர்கிருஷ் ஆத்விக். 6 வயதான இந்தச் சிறுவன், தனது குழந்தை பருவம் முதல் தொடர் சாதனைகளை நிகழ்த்தி வருகிறார். தற்போது பாளையங்கோட்டையில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் முதல் வகுப்பு படித்து வருகிறர் சதுர்கிருஷ் ஆத்விக்.

சிலம்பத்தில் கலக்கும் சிறுவன் - சாதனை மாணவனுக்கு

A 6-year-old boy from Palayamkottai, Nellai district, has set a record by saying the names of 10 sets of minerals in the table of minerals in a class 12 lesson in one and a half minutes.