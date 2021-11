நீர் நிலைகளை தூர்வார.. உண்டியல் பணத்தை தந்த சிறுவன்.. பொதுமக்கள், தன்னார்வலர்கள் பாராட்டு

Tamilnadu

oi-Udhayabaskar

ஆலங்குடி: புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆலங்குடி அருகே நீர்நிலைகளை தூர்வார தான் சேமித்து வைத்திருந்த பணத்தை மாணவன் கொடுத்த சம்பவம் பொதுமக்கள் மத்தியில் பாராட்டுகளை பெற்றுள்ளது..

கடந்த ஒருமாதமாக பெய்து வரும் வடகிழக்கு பருவமழையால் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் மழை பெய்து ஏரி, குளங்கள், ஆறுகள் உள்ளிட்ட நீர் நிலைகள் நிரம்பிவிட்டன.

ஆனாலும் ஆலங்குடி அருகே வரத்து வாரிகள் தூர்வாரப்படாததால் கொத்தமங்கலம் உள்ளிட்ட கிராமங்களில் குளங்கள் நீர்வரத்து இன்றி வறண்டு காணப்படுகிறது.

English summary

A student who gave the money he had saved to clear water levels near Alangudi in Pudukkottai has been praised by the public. Kishore, the son of Vetrivel from the same village, donated Rs.1096