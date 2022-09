ஆமை வேகத்தில் திமுக ஆட்சி.. மக்களின் கனவு கானல் நீராக போய்விட்டது.. அவினாசியில் கொந்தளித்த இபிஎஸ்!

Tamilnadu

oi-Yogeshwaran Moorthi

திருப்பூர்: திமுக ஆட்சி ஆமை வேகத்தில் நடைபெற்று வருவதாக அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சித்துள்ளார்.

திருப்பூர் மற்றும் கோவையில் அதிமுக சார்பில் நடைபெறும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் அதிமுக இடைக்காலப் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கலந்துகொள்கிறார். இந்த நிலையில் அவினாசியில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் தொண்டர்களுக்கு மத்தியில் எடப்பாடி பழனிசாமி பேசினார்.

அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி பேசுகையில், எண்ணற்ற தடைகளை கடந்து உங்களின் துணையுடனும், நிர்வாகிகளின் துணையுடனும் இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளேன். ஒரு விவசாயி அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக கிடைக்கப் பெற்றது விவசாயிகளுக்கு கிடைத்த பெருமை.

முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா காலத்திலேயே அத்திக்கடவு அவினாசி திட்டத்துக்காக கோரிக்கை வைத்தீர்கள். அவரது மறைவுக்குப் பின்னர், இந்த கோரிக்கையை கவனமாக பரிசீலித்த அதிமுக அரசு, ரூ.1652 கோடி மதிப்பீட்டில், அத்திக்கடவு அவினாசி திட்டத்திற்காக நானே நேரில் வந்து இங்கு அடிக்கல் நாட்டிவிட்டுச் சென்றேன்.

அவசர அவசரமாக ஓடிய எடப்பாடி பழனிசாமி..

English summary

AIADMK Interim General Secretary Edappadi Palaniswami will participate in various programs organized by AIADMK in Tirupur and Coimbatore. In Tirupur EPS Said, DMK Have hot fulfilled any of their promises.