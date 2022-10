முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. கோவை தங்கம் காலமானார்

Tamilnadu

பொள்ளாச்சி: முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. கோவை தங்கம் உடல்நலக்குறைவால் காலமானார். 2001 முதல் 2011ம் ஆண்டு வரை வால்பாறை எம்எல்ஏவாக இருந்தார். காங்கிரஸ், த.மா.கவில் இருந்த கோவை தங்கம் சமீபத்தில் திமுகவில் இணைந்தார். அ

அவரது இறுதிச் சடங்கு இன்று மாலை நடைபெறும் என அவரது குடும்பத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

கடந்த 2001 ஆம் ஆண்டு முதல் 2011 ஆம் ஆண்டு வரை வால்பாறை தொகுதியில் காங்கிரஸ் சார்பில் 2 முறை எம்.எல்.ஏ.வாக இருந்தவர் கோவை தங்கம். அதன் பின்னர் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து விலகி கடந்த 2021ஆம் ஆண்டில் கோவை தங்கம் திமுகவில் இணைந்தார்.

உடல் நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த கோவை தங்கம் இன்று காலமானார். அவரது உடல் சாய்பாபா காலனி பகுதியில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் இறுதி அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது. இறுதிச் சடங்குகள் இன்று மாலை நடைபெறும் என கூறப்பட்டுள்ளது.

English summary

Former MLA Coimbatore Thangam passed away due to ill health. He was the Valparai MLA from 2001 to 2011. Coimbatore Thangam, who was in the Congress and DMK, recently joined the DMK. A