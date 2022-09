செம! திருப்பத்தூர் டூ மொரப்பூர் வரை.. 120 கிமீ வேகத்தில் பறந்த ரயில்! டம்ளர் தண்ணீர் கூட கொட்டவில்லை

Tamilnadu

திருப்பத்தூர்: தெற்கு ரயில் நேற்று முன்தினம் திருப்பத்தூர்-மொரப்பூர் வரையிலான பாதையில் ரயிலை சோதனை ஓட்டம் நடத்தியது.

தெற்கு ரயில்வே பொது மேலாளர் பி.ஜி.மல்லையா ஆண்டுதோறும் மேற்கொள்ளும் ஆய்வுக்காக புதன்கிழமை சென்னையில் இருந்து தனி ரயில் மூலம் சேலம் வந்தார்.

வரும் வழியில் அவர் திருப்பத்தூர் முதல் மொரப்பூர் வரை 48 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு அதிகபட்சமாக 120 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ரயிலை இயக்கி சோதனை ஓட்டம் நடைபெற்றதை ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

Southern Railway conducted a test run of the train on the Tirupattur-Morapur route Wednesday. Southern Railway General Manager PG Mallya arrived in Salem by separate train from Chennai on Wednesday for the annual inspection. On the way he inspected the trial run by running the train at a maximum speed of 120 km for a distance of 48 km from Tirupattur to Morapur.